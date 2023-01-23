السعودية اليوم / سمو أمير الرياض يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون



الرياض 01 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف بن فلاح الحجرف الذي ودع سموه عقب انتهاء فترة عمله أميناً عاماً للمجلس.

وأعرب سموه عن شكره وتقديره لمعاليه على الجهود التي بذلها في سبيل تفعيل وتعزيز العمل الخليجي المشترك, متمنياً له التوفيق والنجاح في مسيرته.

من جهته عبر الحجرف عن شكره وامتنانه لسمو أمير المنطقة على الدعم والاهتمام الذي حظي به شخصياً ونشاطات المجلس خلال عمله.

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14:39ت م

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