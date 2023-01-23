السعودية اليوم / أمانة الشرقية تنفذ المرحلة الثانية لمبادرة "وعيك يهمنا" بالخفجي



الدمام 01 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية المرحلة الثانية من مبادرة "وعيك يهمنا" بمحافظة الخفجي، حيث وزعت المنشورات التوعوية على المنشآت التجارية، بمشاركة 20 متطوع ومتطوعة، وذلك ضمن الشراكة المجتمعية.

وتهدف المبادرة إلى التأكد من التزام المنشآت التجارية بالتقيد بالمعايير والقواعد السوقية ، بالإضافة إلى تثبيت ملصق توعوي على واجهة المنشأة، والتي تعنى بقياس رضا العملاء عن جودة الخدمات المقدمة لهم.

وتضمنت المبادرة الكشف على أكثر من 92 منشأة من خلال خطة تعمل عليها الأمانة في توزيع المراقبين والمتطوعين على مجموعات، لتشمل جميع المنشآت خلال المبادرة.

من جهة أخرى انتهت الأمانة من تنفيذ ممشى العليا بمحافظة الخبر، البالغ مساحته أكثر من 6600 م2، وذلك ضمن خطط الأمانة الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة المنشودة، وتعزيز معايير جودة الحياة في الخبر، وتوفير أرقى مستويات الحياة والبيئة، والمرافق الترفيهية التي تحقق تطلعات المجتمع وتلبي احتياجاتهم.

ويتضمن الممشى الذي يبلغ طوله 600 م، ويتجاوز عرضه 11 مترا ، أكثر من 300 شجرة على امتداد الممشى، و20 ألف زهرة، إضافة إلى كراسي للجلوس، وإنارة ذات طابع جمالي.

// انتهى //

14:38ت م

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