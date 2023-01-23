السعودية اليوم / الملتقى العلمي لأبحاث الحج والعمرة والزيارة يناقش أنظمة ضبط العلاقات بين أصحاب المصلحة وأثرها في تميز تجربة الضيف



مكة المكرمة 01 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واس

واصل الملتقى العلمي الثاني والعشرون لأبحاث الحج والعمرة والزيارة الذي تنظمه جامعة أم القرى ممثلة في معهد خادم الحرمين الشَّريفين لأبحاث الحجِ والعمرة تحت شعار "نحو تجربة متميزة لضيوف الرحمن" اليوم , جلساته العلمية , بعقد الجلسة الرابعة التي تضمنت ورقة علمية بعنوان أنظمة ضبط العلاقات بين أصحاب المصلحة وأثرها في تميز تجربة الضيف ( الخطة التنفيذية المتكاملة) .

وتحدث في الجلسة وكيل معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة للتطوير والجودة الدكتور هاني بن عبد الله الضبيب , حيث أكد أهمية رفع مستوى التكامل بين الجهات ، وسهولة متابعة الخطط المنفذة وغير المنفذة ، وتحقيق أقصى رضا لضيوف الرحمن، وزيادة كفاءة اقتصاديات التشغيل وتوفير الموارد العامة. ومعالجة مواطن الضعف والخلل قبل وأثناء وبعد الموسم. ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وإثراء تجربتهم.

ثم تحدث نائب محافظ الهيئة العامة للأوقاف لقطاع المصارف وخدمات الأوقاف عبد الرحمن بن محمد العقيل، حول "الاستدامة وأثرها في تحقيق تجارب متميزة لضيوف الرحمن" ، وعن المفاهيم المعاصرة في الاستدامة، وأبرز المنتجات المالية لنحقق الاستدامة ، وأثر الاستدامة في تطوير أداء المنظمات والمساهمة في التحديات التي تواجه المنظمات لتحقيق الاستدامة ، ودور الاستدامة في تعظيم الأثر واستدامته ، ونماذج مقترحة لتحقيق الاستدامة وفق أفضل الممارسات في تحسين تجربة ضيوف الرحمن.

كما قدم ‏أستاذ إدارة الأعمال وعميد الكلية التطبيقية المكلف ومستشار معالي رئيس جامعة جدة الدكتور محمد بن صالح مير عالم ورقة عن أثر مفهوم إدارة العلاقات (CRM) في تحسين التنافسية بين شركات الطوافة : دراسة شركة مطوفي أثر حجاج جنوب آسيـا ، أوضح فيها تحليل الأنماط الثلاثة من إدارة علاقات العملاء من الناحية التشغيلية (OCRM) والتحليلية (ACRM) والتعاونية (CCRM) ومدى تأثيرها على تنافسية شركات الطوافة ، وتحسين التنافسية بين شركات الطوافة.

وأوصت الدراسة بحثّ الحجاج على الإدلاء ببياناتهم بكل دقة ووضوح من أجل تقديم الخدمات اللازمة لهم ، وتوجيه كافة الإستراتيجيات والعمليات الإدارية نحو الفاعلية لتحقيق رضا الحجاج، وعقد المؤتمرات والدورات التدريبية وورش العمل حول أثر إدارة علاقات العملاء ، والتركيز على كيفية بناء العلاقات مع الحجاج لتحقيق رضاهم.

من جانبه تحدث مدير مركز البحوث والدراسات بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور أحمد بن علي الشهري، عن فاعلية الحوكمة المستدامة في تحسين تجربة ضيف الرحمن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ( أنموذجاً) وهدفت الدراسة إلى زيادة فاعلية الحوكمة المستدامة في تحسين تجربة ضيف الرحمن وتعزيز مستويات الوعي حول دور الحوكمة في رفع معايير جودة الأعمال وكفاءتها وسلامتها. وعقد برامج وحلقات علمية في الحوكمة، وإدراجها ضمن جداول تدريبية وتقديمها للجهات الحكومية. والعمل على تصميم "النموذج المستقبلي للحوكمة" وإعداد أدلة استرشادية" لها، على نطاق القطاعات الحكومية معتمداً على الرقمنة .

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14:36ت م

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