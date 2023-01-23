شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي جدة يحصل على شهادة الكفاءة المالية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي أهلي جدة السعودي " دوري يلو " عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في بيان رسمي حصوله على شهادة الكفاءة المالية بشكلٍ رسمي، مما يحق له تسجيل لاعبيه الجدد.

بيان أهلي جدة

ونص البيان الذي نشره الراقي عبر صفحته الرسمية على ما يلي..

"أهلي جدة قد استوفى التزاماته المالية والتعاقدية، حسب النطاق المحدد، حتى تاريخ 30 سبتمبر 2022م، وفقًا للحكام لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية".

وأضاف: "وافقت لجنة الكفاءة المالية بوزارة الرياضة، على منح النادي الأهلي شهادة الكفاءة "المالية وذلك بعد استكمال واستيفاء جميع المتطلبات المالية والاشتراطات والمعايير اللازمة التي وضعتها اللجنة خلال المواعيد المحددة نظامًا، والتي تتيح للنادي تسجيل لاعبيه الجدد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية".

وأضاف: "ويأتي ذلك في إطار العمل المؤسسي والتنظيمي التي تنتهجه إدارة النادي خلال الفترة الماضية. وقدم رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الأستاذ وليد عبد الرزاق معاذ باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة، خالص شكره وتقديره لسمو وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، على دعمه للنادي الأهلي وكافة أندية الوطن دون استشاء مثمنًا لسموه وقفاته غير المستغربة والتي تأتي في إطار الدعم والاهتمام بالأندية وجميع المنتسبين لها".

موقف أهلي جدة في جدول ترتيب دوري يلو بالدرجة الأولى 2022/2023

وتقع كتيبة الراقي بقيادة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني في المركز الرابع، حاملًا في رصيده 31 نقطة.

أهلي جدة يهبط إلى دوري يلو للمرة الأولى في تاريخه

وفي سياق منفصل هبط الراقي إلى الدوري الدرجة الأولى بعدما احتل المركز الـ 15 من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي 2021/2022 برصيد 32 نقطة فقط لا غير.