شكرا لقرائتكم خبر عن جارسيا يثير الجدل بتعليقه عن بداية رونالدو الأولي مع النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث المدرب الفرنسي رودي جارسيا، المدير الفني لنادي النصر، عن فوز فريقه أمس على نظيره الإتفاق بهدف نظيف، فى مباراة شهدت المشاركة الأولي للنجم البرتغالي كرستيانو رونالدو مع النصر، والتى فشل اللاعب خلالها من تدوين أولي أهدافه مع العالمي.

ودافع جارسيا عن رونالدو فى ظهوره الأول مع الفريق النصراوي، على الرغم من عدم نجاح اللاعب فى إستغلال الفرص التى أتيحت له، حيث أكد على صعوبة دوري روشن السعودي، كما أن فوز الفريق فى جميع المباريات لن يكون أمرًا سهلًا حتى فى وجود رونالدو.

وأنتشرت فى الآونة الأخيرة تفسيرات متعددة خاطئة فيما يتعلق بتصريحات جارسيا الأخيرة، حيث نقلها البعض أن المدرب الفرنسي لا يثق فى إمكانيات النجم البرتغالي، الأمر الذي نفاه تمامًا المدرب.



رونالدو يعرب عن سعادته فى النصر

واعرب رونالدو عن سعادته الكبيرة بظهوره الأول مع النصر، حيث أشاد بقوة الدوري السعودي على عكس توقعاته السابقة قبل القدوم إلى العالمي، مشيرًا إلى أنه يحظي بدعم وحب الجماهير الشئ الذي يدفعه للتسجيل والقتال من أجلهم والإستمرار فى صدارة المسابقة.



ترتيب دوري روشن بعد فوز النصر

وواصل النصر صدارته للدوري السعودي بفوزه على الإتفاق أمس ليصل للنقطة 33 فى جدول ترتيب المسابقة،بفارق نقطة واحدة عن الهلال صاحب المركز الثاني برصيد 32 نقطة، ونقطتين عن الاتحاد صاحب المركز الثالث برصيد 31 نقطة.