شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل| النصر يحسم صفقة بديل أوسبينا بـ 5 مليون ريال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تواصل إدارة نادي النصر السعودي برئاسة ميسلي آل معمر في السعي لإيجاد حارس مرمى أملًا غياب الكولومبي ديفيد أوسبينا، نجم الفريق الأول لكرة القدم، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها اللاعب.

وتعرض الحارس المخضرم لإصابة ستبعده عن مشوار النصر المحلي طوال الموسم الحالي، مما جدد دوافع العالمي للبحث عن حارس جديد بعدما تأكد صعوبة عودة اللاعب سريعًا إلى الملاعب.

النصر يستقر على بديل أوسبينا من هذا النادي!

وحسب صحيفة "Rafaelanoticias" الأرجنتينية، فإن النصر حسم صفقة الحارس أوجستن روسي، قادمًا من نادي بوكا جونيورز.

وجاءت الصفقة بقيمة 1.5 مليون دولار أمريكي، بما يعادل 5 ملايين ريال سعودي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري 2022/2023، مع وجود بند للشراء.

على أن يعلن النصر عن صفقة الأرجنتيني روسي، بشكل رسمي في خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

موقف النصر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

ويحتل النصر صدارة جدول الترتيب برصيد 33 نقطة، ويليه الهلال في المركز الثاني من ترتيب المنافسة برصيد 32 نقطة.