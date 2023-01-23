شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الهلال يخضع لجراحة ناجحة في الرباط الصليبي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - خضع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لجراحة ناجحة في الرباط الصليبي، اليوم الإثنين بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأعلن الزعيم، عن إجراء عبدالإله المالكي لاعب الفريق، اليوم الإثنين، عملية جراحية في الرباط الصليبي، بالعاصمة القطرية الدوحة، بعد إصابته الأخيرة.

وقال الحساب الرسمي لنادي الهلال، إن العملية تكللت بالنجاح، وسوف يبدأ اللاعب برنامجا علاجيا طبيعيا خلال الأيام المقبلة.

وأصيب المالكي بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة فريقه أمام اتحاد جدة في الجولة الثانية عشر من دوري روشن والتي انتهت هلالية بهدف دون رد.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يصاب فيها المالكي بقطع في الرباط الصليبي خلال هذا العام، عندما تعرض للإصابة أمام منتخب اليابان خلال التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، وذلك في شهر فبراير 2022.

وسوف يبدأ المالكي برنامج العلاج الطبيعي، ثم برنامجا آخر للتأهيل قبل العودة للملاعب، على أن يبدأ المشاركة في تدريبات فريقه خلال فترة التحضير للموسم الجديد.

وانتقل المالكي من اتحاد جدة إلى الهلال في الانتقالات الشتوية الماضية، بعقد يمتد حتى 2026، وظهر مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم الأخيرة.