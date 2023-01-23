شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من بيريرا بعد إنتقاله إلى الوحدة الإماراتي قادمًا من الهلال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص النجم البرازيلي ماتيوس بيريرا، لاعب نادي الهلال السابق، والمنتقل حديثًا إلى الوحدة الإماراتي، على الحديث عن خطوته المقبلة وأهدافه الحالية التى يسعها لتحقيقها، حيث أكد على أنه رحل من نادي كبير لينضم لنادي كبير آخر، مشددًا على أن طموحه واضح وهو حصد الألقاب.

وتوجه بيريرا بالشكر إلى جماهير الزعيم على الدعم الذي لقاه فى الفترة التى قضاها داخل الهلال، حيث أعرب اللاعب عن سعادته بتلك التجربة فى مسيرته وتأثره الكبير بها، بسبب كونها أحد الخطوات التى تألق خلالها بشكل ملحوظ.

وأضاف بيريرا أنه لا يمتلك أي أزمات مع مسئولي الهلال أو جهازه الفني، خاصة أنه لقي الدعك الكامل فى تجربته السابقة، فى الوقت الذي أكد خلالها بأن تجربة الزعيم قد أنتهت، وأنه سيقدم كل ما لديه من أجل الوحدة.



الهلال يرفض رحيل اللاعب نهائيًا

وكان نادي الهلال قد رفض فكرة خروج اللاعب إلى الوحدة بنظام البيع النهائي، حيث أعلن الوحدة عن إنتقال اللاعب إلى صفوفه على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري فقط، على أن يعود اللاعب لصفوف الزعيم مرة أخري فى بداية الموسم الجديد.

ورفض مسئولي الهلال وضع بند أحقية الشراء فى صفقة إنتقال بيريرا إلى الوحدة على سبيل الإعارة، حيث يري مسئولي الفريق أهمية اللاعب للفريق كونه ورقة رابحة فى صفوف الفريق السعودي.