شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من رونالدو بعد ظهوره الأول مع النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أبدى البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، عن سعادته بخوض أول لقاء بقميص فريقه الجديد.

وشارك رونالدو، لأول مرة بقميص العالمي مساء الأحد، أمام الاتفاق، على ملعب مرسول بارك، في دوري روشن السعودي، والتي انتهت بالفوز بهدف دون رد.

ونشر رونالدو، عبر حسابه على "إنستجرام" صورا له من المباراة، وكتب عليها: "أول مباراة، أول انتصار، عمل رائع يا شباب".

وأضاف الأسطورة البرتغالية ونجم مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق: "شكرا لكل الجماهير على هذه المساندة الرائعة".

وفاز النصر على الاتفاق، بهدف دون رد، سجله البرازيلي أندرسون تاليسكا، وذلك ضمن لقاءات الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري.

بهذا الفور رفع النصر رصيده إلى 33 نقطة في صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 16 نقطة في المركز العاشر.

وانضم رونالدو لصفوف النصر، في صفقة انتقال حر، بعد فسخ تعاقده مع ناديه السابق مانشستر يونايتد، قبل أيام من انطلاق بطولة كأس العالم الأخيرة.

