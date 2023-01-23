شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو خارج التشكيل المثالي للجولة الرابعة عشر من دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - خرج البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، من التشكيل المثالي للجولة الرابعة عشر من دوري روشن السعودي، بعد مشاركته الأولى أمام الاتفاق، بالدوري.

وحصل الدولي الكاميروني ديفيد إيباسي حارس مرمى أبها، على التقييم الأعلي (8.6) خلال الجولة الرابعة عشر من دوري روشن السعودي للمحترفين، التي اُختتمت أمس الأحد.

ورغم فوز اتحاد جدة بثلاثية نظيفة على الفيحاء، إلا أن التشكيل المثالي للجولة الرابعة عشر الذي اختاره موقع "Sofascore"، لم يتضمن أي لاعب من صفوف العميد.

كما غاب رونالدو عن التشكيل، الذي ضم لاعبًا واحدًا من النصر وآخر من الهلال، وجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديفيد إيباسي (أبها).

الدفاع: إياجو سانتوس (الشباب)، فاروق شافعي (ضمك)، أوسكار دوراتي (الوحدة)، إسلام أحمد هوساوي (الوحدة).

الوسط: أنتوليتش (ضمك)، ديفيد تيانيتش (العدالة)، أندريه أبوكو (الخليج)، تاليسكا (النصر)، سالم الدوسري (الهلال).

الهجوم: برونو دوراتي (ضمك).