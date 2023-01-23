شكرا لقرائتكم خبر عن إيفرتون يرفض التخلي عن لاعبه إلى النصر السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أفادت تقارير صحفية، أن نادي إيفرتون الإنجليزي، رفض اليوم الاثنين، عرضًا للتخلي عن أحد لاعبيه لصالح النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأكدت صحيفة "ذا أتلتيك البريطانية"، أن نادي النصر تقدم بعرض للحصول على خدمات البوسني أسمير بيجوفيتش، حارس إيفرتون، خلال الميركاتو الشتوي.

وتابعت: "رد إيفرتون برفض العرض المقدم من النصر للحارس الاحتياطي للتوفيز، حيث يخشى التخلي عن بيجوفيتش في منتصف الموسم".

وأضافت: "النصر قد يعود لمطاردة بيجوفيتش في الصيف المقبل، عقب انتهاء عقد الحارس البوسني مع إيفرتون، والحصول على خدماته".

وكان النصر قد أعلن تعاقده مع كريستيانو رونالدو يوم 30 ديسمبر الماضي في صفقة انتقال حر، بعدما قام اللاعب البرتغالي بفسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، قبل أيام من انطلاق بطولة كأس العالم الأخيرة.

وشارك رونالدو في أول مباراة له مع النصر والتي شهدت فوز الفريق، على الاتفاق بهدف دون رد، مساء أمس الأحد، في الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

ورفع النصر رصيده إلى 33 نقطة ليستعيد صدارة جدول الترتيب، فيما تقف رصيد الاتفاق عند 16 نقطة في المركز العاشر.