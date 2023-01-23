شكرا لقرائتكم خبر عن موقف ثلاثي اتحاد جدة من المشاركة ضد النصر في كلاسيكو السوبر السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ويستضيف استاد الملك فهد الدولي بالرياض، مباراة قمة الكرة السعودية التي ستجمع بين النصر واتحاد جدة، مساء يوم الخميس المقبل الموافق 26 من شهر يناير الجاري.

موعد مباراة اتحاد جدة ضد النصر

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة النصر ضد اتحاد جدة، مساء الخميس المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

وكشفت تقارير صحفية سعودية منذ قليل عن كواليس جديدة داخل تدريبات فريق الكرة بنادي الاتحاد، في إطار الاستعداد لمباراة الكلاسيكو أمام النصر.

وأكدت صحيفة "الرياض"، على أن الجهاز الطبي للاتحاد، سمح للاعب عبد الرحمن العبود، بالمشاركة في التدريبات الجماعية، بعد الإصابة التي لم تمكنه من مواصلة اللعب في المباراة الماضية أمام الفيحاء.

وواصل عبد العزيز البيشي برنامجه التأهيلي، على أن يخضع لاختبارات لياقية طبية، فيما خضع البرازيلي رومارينيو لتمارين لياقية خاصة، من أجل التحضير لمباراة النصر.

ومن المقرر أن يتأهل الفائز من الاتحاد والنصر، لملاقاة الفائز من الفيحاء والهلال، في نهائي كأس السوبر السعودي، يوم الأحد المقبل، على ملعب الملك فهد الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الاتحاد بكأس السوبر السعودي

وتذاع أحداث مباراة النصر ضد اتحاد جدة، عبر شاشة قنوات SSC1 HD، السعودية الرياضية، والتي تعد الناقل الحصري والوحيد لأحداث مباريات بطولة كأس السوبر السعودي.

معلق مباراة النصر ضد الاتحاد في كأس السوبر السعودي

من المقرر أن يكون معلق مباراة النصر ضد الاتحاد في كأس السوبر السعودي هو فهد العتيبي.