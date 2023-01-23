السعودية اليوم / أمانة منطقة الحدود الشمالية تنفذ 150 زيارةً رقابيةً للمنشآت التجارية بطريف



طريف 01 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واس

نفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلةً ببلدية محافظة طريف نحو 150 زيارةً رقابيةً على المنشآت التجارية، خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن تحرير 30 مخالفةً و15 إنذارًا وطُبقت بحقهم العقوبات البلدية المقررة نظامًا.

وأكدت بلدية طريف استمرار الجولات الرقابية المكثفة، والحملات التوعوية على هذه المنشآت، للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، وتفعيل مبادرة "ممتثل"، وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمحافظة، داعيةً الجميع للإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة على المنشآت غير الملتزمة، أو على المخالفات البلدية، من خلال مركز 940 لمعالجتها.

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12:30ت م

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