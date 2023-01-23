السعودية اليوم / شركات الموارد البشرية والاستقدام تطلق مبادرة الاستقدام من إندونيسيا "محددة" في السوق السعودي



الرياض 01 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واس

أطلقت شركات الموارد البشرية والاستقدام، مبادرة الاستقدام من إندونيسيا "محددة" وهي للعمالة المنزلية الإندونيسية بقيمة (19,987) ريال شاملة تكاليف ورسوم الاستقدام غير شاملة للقيمة المضافة وبقسط شهري يبلغ 1750 ريالاً غير شامل القيمة المضافة وبعقد لمدة 24 شهرًا قابلة للتجديد برغبة صاحب العمل والعامل.

وتأتي هذه المبادرة من الشركات بهدف تقديم خدمة جديدة في السوق السعودي، بما يتناسب مع حاجة العملاء وتحقيقاً لرغباتهم، علماً بأن هذه الخدمة تبقي العاملة باسم الشركة طيلة فترة التعاقد.

يشار إلى أن الشركات مستمرة في العمل جنباً إلى جنب لتحقيق تطلعات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتقديم ما يلبي حاجات المجتمع من خلال طرح خدمات متنوعة تتناسب مع دخل وطبيعة الأسر

// انتهى //

12:04ت م

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الرياض 01 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واسأطلقت شركات الموارد البشرية والاستقدام، مبادرة الاستقدام من إندونيسيا "محددة" وهي للعمالة المنزلية الإندونيسية بقيمة (19,987) ريال شاملة تكاليف ورسوم الاستقدام غير شاملة للقيمة المضافة وبقسط شهري يبلغ 1750 ريالاً غير شامل القيمة المضافة وبعقد لمدة 24 شهرًا قابلة للتجديد برغبة صاحب العمل والعامل.وتأتي هذه المبادرة من الشركات بهدف تقديم خدمة جديدة في السوق السعودي، بما يتناسب مع حاجة العملاء وتحقيقاً لرغباتهم، علماً بأن هذه الخدمة تبقي العاملة باسم الشركة طيلة فترة التعاقد.يشار إلى أن الشركات مستمرة في العمل جنباً إلى جنب لتحقيق تطلعات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتقديم ما يلبي حاجات المجتمع من خلال طرح خدمات متنوعة تتناسب مع دخل وطبيعة الأسر السعودية // انتهى //12:04ت م0042

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