السعودية اليوم / سمو أمير عسير يكرّم مجموعة مستشفيات السعودي الألماني بالمنطقة



أبهـا 01 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واس

كرم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة، في المجلس العام المنعقد بجامعة الملك خالد، مجموعة مستشفيات السعودي الألماني بعسير، نظير تفانيها وتقديمها العديد من الخدمات الصحية لمنسوبي القوات المسلحة.

وأكد سموه أن تقديم المبادرات والخدمات لرجال القوات المسلحة هي مصدر فخر واعتزاز للجميع، مثمنًا الدور الكبير الذي تقوم به القوات المسلحة للذود عن الوطن ومكتسباته.

وشهد المجلس إعلان عددٍ من ممثلي المستشفيات الخاصة نظير تقديمها العديد من المبادرات الصحية لمنسوبي القوات المسلحة.

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11:39ت م

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