السعودية اليوم / ألوان الربيع تزهو في براري الجوف



سكاكا 01 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واس

اكتست براري منطقة الجوف ألوان الربيع يحفها الماء, وتزينها الزهور، ما دفع بالمتنزهين للقيام برحلات برية .

وتتنوع مواقع اختيارات المتنزهين فهذا يحب الرمال وذاك يبحث عن الجبال وآخر تستهويه الأرض السهلة, ولكنهم يتفقون في متعة التنزه في أحضان الطبيعة الخلابة تبدأ بشبة الضوء يتلوها القهوة

// انتهى //

11:38ت م

0037



سكاكا 01 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واساكتست براري منطقة الجوف ألوان الربيع يحفها الماء, وتزينها الزهور، ما دفع بالمتنزهين للقيام برحلات برية .وتتنوع مواقع اختيارات المتنزهين فهذا يحب الرمال وذاك يبحث عن الجبال وآخر تستهويه الأرض السهلة, ولكنهم يتفقون في متعة التنزه في أحضان الطبيعة الخلابة تبدأ بشبة الضوء يتلوها القهوة السعودية التي تفوح منها رائحة الهيل, ويصاحبها تمرة حلوة الجوف, ولا تخلو الفعاليات من صناعة الخبز وشواء المأكولات وطبخ الوجبات,وممارسة المشي للتمتع بخضرة المكان, وجمال الطبيعة.// انتهى //11:38ت م0037

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