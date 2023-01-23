السعودية اليوم / 784 عملية سمنة في مركز البدانة بالجوف



سكاكا 01 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واس

أجرى مركز البدانة بمستشفى الملك عبد العزيز التخصصي بالجوف 784 عملية لجراحات البدانة (تكميم المعدة) وتحوير المسار لعلاج السمنة المفرطة منذ إنشاء المركز.

وأفادت صحة الجوف أن جميع الجراحات تمت بالمركز ولله الحمد دون مضاعفات, بدعم برنامج الدعم الطبي المؤقت والطبيب الزائر, مبينة أن عدد مراجعي المركز بلغ 5716 مراجعاً خلال العام 2022م.

ولفتت إلى أن المركز أسهم في تقليل قوائم الانتظار للمرضى، علماً أن جراحات السمنة تساعد المرضى على إنقاص الوزن الزائد ممن كان لديهم مؤشر كتلة جسم عالٍ, والعمل على تقليل مخاطر المشاكل الصحية المحتمَلة المتعلِّقة بالوزن التي تهدِّد حياتهم، كمرض القلب وارتفاع ضغط الدم وانقطاع النفس الانسدادي النومي ومرض السكري من النوع الثاني والعقم.

ونتيجة للجهود المقدمة قد سبق اعتماد مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالجوف ضمن 11 مركزاً معتمداً لجراحة السمنة في المملكة.

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11:22ت م

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