شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يصدم مرتضي منصور ويرفض تهديداته بعودة نجم الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلنت بعض المصادر المؤكدة داخل نادي الاتحاد السكندري أن الباب أمام قطع إعارة محمود علاء وعودته للفارس الأبيض فى الفترة الحالية مغلق تمامًا، حيث أن مسئولي زعيم الثغر يرفضون هذا النوع من التهديدات التى تعرض له الفريق فى الفترة المقبلة من قبل رئيس الزمالك بهذا الشأن.

وأضافت التقارير أن الموقف الحالي لنادي الاتحاد فيما يتعلق بمستقبل اللاعب إستمرار المدافع الدولي مع الفريق حتى نهاية الموسم الحالي وإنتهاء إعارته بشكل رسمي، خاصة أنه لا يوجد بند فى تعاقد الفريق معه على فسخ التعاقد فى المريكاتو الشتوي الجاري.

وكان مرتضي منصور رئيس الزمالك، قد طالب بإستعادة محمود علاء فى الفترة المقبلة، بعد أن قام مسئولي الاتحاد ومجلس إدارته ببيع نجم وسط الفريق مروان عطية، إلا النادي الأهلى الغريم التقليدي للفارس الأبيض.



الاتحاد يرد على تصريحات منصور

ويري مسئولي الاتحاد أن الفريق لم يخطئ فى بيع مروان عطية إلى الأهلي، خاصة أن المفاوضات كانت على علم من مسئولي الفريق الأبيض، كما أن الجانب المادي المقدم من قبل المارد الأحمر كان أكبر بكثير مما تم عرضه من الزمالك، بجانب رغبة اللاعب والتى حسمت إنتقاله إلى القلعة الحمراء.



علاء لا يمانع العودة إلى الزمالك

وفى سياق متصل، فإن محمود علاء مدافع الاتحاد، قام بإبلاغ مسئولي الفريق الأبيض عن إستعداده للعودة إلى الفريق فى الفترة الحالية وعدم الإنتظار إلى نهاية الموسم، شرط الوصول إلى حالة من الإتفاق الودي مع مسئولي الفريق السكندري.