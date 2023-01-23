شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الهلال ضد الفيحاء في السوبر السعودي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لمواجهة نظيره نادي الفيحاء، وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي موسم 2022-2023.

توقيت مباراة الهلال القادمة في السوبر السعودي

ويلتقي فريق الهلال مع نظيره فريق الفيحاء، على ملعب الأمير فيصل بن فهد الدولي، وذلك مساء يوم الخميس المقبل الموافق 26 من شهر يناير الجاري.

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة الهلال ضد الفيحاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الفيحاء

وتنقل أحداث مباراة الهلال ضد الفيحاء، عبر شاشة قنوات SSC1 HD السعودية الرياضية، والتي تعد الناقل الحصري والوحيد لأحداث مباريات بطولة كأس السوبر السعودي.

والجدير بالذكر أن فريق الهلال، يشارك في بطولة السوبر السعودي بصفته بطلًا للدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي، بينما يلعب الفيحاء بصفته بطلًا لكأس الملك.