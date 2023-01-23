شكرا لقرائتكم الموارد البشرية توضح مدة الإجازة المدفوعة في حالة الوفاة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، حالات الوفاة والإجازات مدفوعة الأجر التي يستحقها العامل خلال تواجده على رأس العمل طبقًا للقوانين واللوائح .

وأشارت خدمة العناية بالمستفيدين عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، إلى أن الموظف يستحق إجازة مدفوعة الأجر لمدة (5) أيام في حالة وفاة الزوجة ، أو أحد الأصول أو الفروع وفقًا للمادة 113 من نظام العمل، والأصول هم الأب والأم والفروع هم الأبناء والأحفاد.

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الإجازات مدفوعة الأجر

وفي وقت سابق، أوضحت الموارد البشرية حالات الوفاة والإجازات مدفوعة الأجر التي يستحقها العامل خلال تواجده على رأس العمل طبقا للقوانين واللوائح التي تنظم الأجازات في العمل، والتي يحصل عليها العامل سواء منها الإجازات المرضية، أو الإجازات الخاصة بالمناسبات المختلفة مثل الزواج أو الوفاة.

ضوابط الحصول على إجازة الوفاة

تم تحديد مدة إجازة الوفاة التي تكون مدفوعة الأجر وهي خمسة أيام يتم احتسابها من يوم الوفاة، كما تتمكن الزوجة العاملة من الحصول على إجازة في حالة وفاة الزوج لفترة براتب كامل، حيث تدخل العطل الرسمية في إجازة الوفاة في حال مصادفتها ولا يتم التعويض عنها، ويتم العمل بهذه القوانين طبقا للائحة الإجازات في الخدمة المدنية التي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية.