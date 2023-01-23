هيئة السوق المالية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة السوق المالية بمدينة الرياض عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف في التخصصات الإدارية والقانونية والتقنية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- أخصائي – إدارة امن المعلومات.

2- أخصائي – إدارة الإشراف على مراجعي الحسابات.

3- أخصائي – إدارة دراسات لجنة الاستئناف.

4- أخصائي – إدارة حوكمة الشركات.

5- أخصائي أول – إدارة التراخيص.

6- أخصائي – إدارة مكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب.

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التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال.

– المالية.

– المحاسبة.

– الاقتصاد.

– القانون.

– الأنظمة.

– الشريعة.

– الحاسب الآلي.

– أمن المعلومات.

– الأمن السيبراني.

– أو ما يعادلها.

الشروط العامة:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس فأعلى في التخصصات الموضحة أعلاه.

3- أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من تاريخ 1444/06/29هـ الموافق 2023/01/22م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا