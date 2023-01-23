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هيئة السوق المالية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

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شكرا لقرائتكم هيئة السوق المالية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة السوق المالية بمدينة الرياض عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف في التخصصات الإدارية والقانونية والتقنية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- أخصائي – إدارة امن المعلومات.
2- أخصائي – إدارة الإشراف على مراجعي الحسابات.
3- أخصائي – إدارة دراسات لجنة الاستئناف.
4- أخصائي – إدارة حوكمة الشركات.
5- أخصائي أول – إدارة التراخيص.
6- أخصائي – إدارة مكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب.

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التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال.
– المالية.
– المحاسبة.
– الاقتصاد.
– القانون.
– الأنظمة.
– الشريعة.
– الحاسب الآلي.
– أمن المعلومات.
– الأمن السيبراني.
– أو ما يعادلها.

الشروط العامة:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- درجة البكالوريوس فأعلى في التخصصات الموضحة أعلاه.
3- أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم في المملكة العربية .

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من تاريخ 1444/06/29هـ الموافق 2023/01/22م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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