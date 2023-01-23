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– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الاثنين بتاريخ 1444/07/1 هـ الموافق 2023/01/23.

– إدارة الأعمال. – المحاسبة. – القانون. – الاتصال والإعلام. – العلاقات العامة. – التسويق. – الصحة والسلامة المهنية. – علوم الحاسب. – تقنية المعلومات. – إدارة الموارد البشرية. – أو ما يعادلها.

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 15 وظيفة إدارية وتقنية وقانونية بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

شكرا لقرائتكم الزكاة والضريبة والجمارك توفر 15 وظيفة إدارية وتقنية وقانونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية