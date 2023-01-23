شكرا لقرائتكم حساب المواطن يوضح موقف المستفيد حال عدم توفر مستند الاستقلالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضح برنامج حساب متابعات الخليج 365 موقف المستفيد من الدعم، حال عدم توفر مستند لإثبات الاستقلالية أثناء عملية التسجيل في البرنامج.

وقال برنامج حساب متابعات الخليج 365 في تغريدة عبر حساب “خدمة المستفيدين”، في “تويتر”: “إنه في حال عدم توفر مستند إثبات استقلالية يتم إضافتك كتابع لدى رب الأسرة ، نسعد بخدمتك”.

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جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مغرد قال فيه: “ليس لدي سكن مستقل.. كيف أسجل في برنامج حساب متابعات الخليج 365؟”.

طلبات الاعتراض

وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365، أعلن عن بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة الـ62 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط (هنا).

دراسة أهلية التابعين

وكشف برنامج حساب متابعات الخليج 365، في وقت سابق، أن دراسة أهلية التابعين الجدد سيتم الإبلاغ عنها في دورة الأهلية لشهر فبراير المقبل.

وقالت خدمة المستفيدين التابعة للحساب: “في حال تم إضافة تابع قبل تاريخ 10 يناير سيتم دراسة الأهلية وإبلاغك باستيفائه لشروط الأهلية من خلال حسابك دراسة الأهلية ضمن دورة الأهلية لشهر فبراير”.