شكرا لقرائتكم حساب المواطن يبين موقف الأهلية حال تقديم الطلب بعد 10 يناير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضح حساب متابعات الخليج 365 موقف الأهلية حال تقديم الطلب بعد 10 يناير الجاري.

وقال حساب البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين على موقع تويتر: في حال تم تقديم الطلب قبل تاريخ 10 يناير، سيتم دراسة الأهلية وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق حسابك (دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر فبراير.

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تفاصيل دفعة يناير

يذكر أن برنامج حساب متابعات الخليج 365 أودع دعم شهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم والمستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثانية والستين، وذلك بعد التوجيه الملكي والمتضمن استمرار الدعم الإضافي للمستفيدين لثلاثة أشهر حتى دفعة شهر مارس 2023م بهدف تمكين المستفيدين وحمايتهم من التداعيات الناتجة بسبب ارتفاع الأسعار عالميًّا وعليه سيكون الاستحقاق الكامل للمستفيد الرئيسي 720 ريالًا عوضًا عن 417 ريالًا.

وذكر مدير عام البرنامج أنه بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثانية الستين 11.1 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 145 مليار ريال، موضحًا أن 76% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1848 ريالًا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.5 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 487 ألف مستفيد.