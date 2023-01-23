أمير نجران يرعى حفل شرورة ويدشّن المهرجان الشتوي

ونوّه محافظ شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي بما تحظى به المحافظة من دعم واهتمام القيادة، كسائر مناطق ومحافظات المملكة من نهضة تنموية ومشروعات خدمية، مقدماً شكره لأمير المنطقة على تدشينه مهرجان شرورة الشتوي والمشاريع التنموية التي تسهم في رفاهية المواطن والمقيم بالمحافظة.
بدوره ثمّن رئيس كتابة عدل شرورة سالم الصيعري في كلمة الأهالي زيارة أمير نجران للمحافظة ومتابعته الدائمة للمواطنين واطّلاعه على أحوال الأهالي وتلمس احتياجاتهم عن قرب.
ثم شاهد الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، والحضور عرضاً مرئياً بعنوان "جلوي وعروس الصحراء"، فيما تضمنت فقرات الحفل عدد من القصائد الشعرية، وفقرة ترحيبية قدمها طلاب وطالبات تعليم شرورة، وأوبريت، وفلكلورات شعبية.
وفي ختام الحفل كرم أمير منطقة نجران الداعمين لمهرجان شرورة الشتوي، وتسلّم هدية تذكارية من محافظ وأهالي شرورة، وهدية أخرى من قائد قوة شرورة، وشارك في العرضة السعودية.
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