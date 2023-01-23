تعليق إجازات موظفي الصحة المشاركين في الحج - #عاجل

علقت وزارة الصحة قبول الإجازات لمنسوبيها، من المشاركين في خطة الحج لهذا العام 1444، ممن أُدرجت أسماؤهم كمشاركين فعليين أو على قوائم الاحتياط، وذلك للفترة من 20 ذو القعدة وحتى 20 ذو الحجة، مع التأكيد على عدم ترشيح المتعاقدين الذين تتوافق إجازتهم السنوية مع فترة المشاركة في مهمة الحج، يأتي ذلك بهدف ضمان عدم تعارض الإجازات مع مهمة الحج، للكوادر المشاركة في خطة الحج بمكة والمدينة ومنافذ الحج المختلفة.

وبحسب التعليمات التي تلقتها كافة أفرع مديريات الشؤون الصحية في المناطق والمحافظات والتجمعات الصحية، فإنه يمنع قبول اعتذار أي من الكوادر البشرية المرشح للعمل، خلال موسم الحج عن المشاركة، كون ذلك يعد أمراً إلزامياً وواجبا دينيا ووطنيا، على جميع العاملين بالمرافق الصحية.

أفضل الكوادر

على صعيد ذي صلة بدأت مديريات الشؤون الصحية، في المناطق والمحافظات والتجمعات الصحية، في تشكيل لجان برئاسة مديري الشؤون الصحية والتجمعات الصحية، لاختيار وترشيح القوى العاملة المطلوبة، للمشاركة بموسم الحج لهذا العام، والتي ستكون مسؤولة مسؤولية كاملة، عن كل ما يتعلق بتأمين أعداد وفئات القوى العاملة المطلوبة منها ومستوى كفاءتهم، على أن يراعى في ذلك استقطاب أفضل الكوادر الصحية تأهيلاً وأكثرهم إنتاجية، ويأتي تشكيل اللجان التي وجهت بتشكيلها الوزارة، بهدف الإعداد المبكر لتأمين القوى العاملة المطلوبة لتشغيل المرافق الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة ومنافذ دخول الحجاج.

المصلحة العامة

ويشترط على اللجان عند ترشيح الكوادر بحسب التوجيه، أن تعطى الأولوية للقوى العاملة الداعمة من خارج الشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة، لمن سبق لهم المشاركة في أعمال الحج خلال الأعوام الماضية وليس عليهم ملاحظات، مع مراعاة أن تكون القوى العاملة المرشحة لأول مرة من الكفاءات والخبرات المتميزة، كما يتعين عند ترشيح فئة التمريض، أن يكون المرشح لديه الخبرة العملية الفعلية في أقسام الطوارئ والعمليات والعناية المركزة والأقسام الداخلية، ونبه التوجيه على أنه يعتبر كل من تم ترشيحه للمشاركة في الحج، مرشحاً للعمل في أي موقع تتطلبه المصلحة العامة، سواء بمكة المكرمة أو المشاعر المقدسة أو المدينة المنورة أو منافذ دخول الحجاج، على أن يبلغ عند ترشيحه بذلك.