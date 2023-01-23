9 عقود
كشف تقرير تكامل، الحرص على أهمية إتاحة الفرصة لمشاركة مختلف فئات المجتمع في دعم وتنمية اقتصاده، حيث يتم تقديم الاستشارات والحلول التنفيذية والتشغيلية، لخلق بيئات عمل تلائم الأم العاملة، حيث أسهمت قرة في توقيع 9 عقود لحضانة الأطفال، واستفادت منها 9.960 أم، و12.431 طفلًا، و1.292 مركز ضيافة مسجل، وتسهيل ممارسة أنماط العمل الحديثة، حيث بلغ عدد الشركات الموظفة بعقود مرنة أكثر من 6 آلاف شركة، وتفعيل التقنية في تسهيل تقديم التبرعات لأشد مستحقيها والتي بلغت أكثر من 300 فرصة تبرعية، وبلغ إجمالي تبرعات أكثر من 800 مليون ريال، وبلغ إجمالي الزيارات الرقابية للأنشطة التجارية في مدينة نيوم 225 زيارة، لأكثر من 80% من مساحة المنطقة كاملة، لرفع مستوى الامتثال، وإكمال أكثر من 90 ألف منشأة التقييم الذاتي.
هندسة الخدمات
خصصت تكامل جهودها في هندسة الخدمات المقدمة في منصة قوى، لتسهيل إجراءات القطاع، وترقيمها بالكامل، وبلغ إجمالي المنشآت المسجلة في منصة قوى أكثر من مليون منشأة، وبلغ إجمالي الموظفين يعملون عن بعد 82.999 موظف، وتحقيق أكثر من 2.358 شهادة مواءمة، والتقييم الذاتي لـ11.153 منشأة كبيرة، و52.452 ألف منشأة متوسطة، و386.140 ألف منشأة مسجلة في برنامج أجير، وفتح باب الانضمام لبرنامج تكاملي طموحي في الشهر الحالي، لتدريب حديثي التخرج في مجالات سوق العمل المطلوبة لمدة 12 شهرًا.
مركبات وخدمات
164 ألف مركبة مفحوصة
160 خدمة لاحتياجات القطاع غير الربحي
10.5 ألف مستفيد من مواءمة
9 عقود موقعة لحضانة الأطفال
9.960 أم مستفيدة
12.431 طفل مستفيد 1.292 مركز ضيافة
300 فرصة تبرعية
225 زيارة رقابية
إكمال 90 ألف منشأة التقييم الذاتي
مليون منشأة في منصة قوى
2.358 شهادة مواءمة
386.140 منشأة مسجلة في أجير
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