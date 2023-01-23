100150 فرصة وظيفية توفرها التدريب التقني

وأوضحت المؤسسة أنه تم عقد عدد من لقاءات التوظيف وإبرام عدد من اتفاقيات التعاون مع مختلف القطاعات والتي بلغ عددها 88 مذكرة تفاهم خلال عام 2022 نتج عنها توفر أكثر من 100150 فرصة وظيفية، كما عملت على تنفيذ برامج تهيئة للخريجين للدخول بسوق العمل، حيث بلغت عدد البرامج 422، ولزيادة الجودة في مخرجاتها تم عقد لقاءات مع مدراء الموارد البشرية بلغت 422 لقاءً، كما تم توزيع استبانات لقياس نسبة رضا أصحاب الأعمال بلغت 1209 استبانات.
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