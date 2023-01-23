توثيق مليون طلب عدلي في 2022

كشفت وزارة العدل عن مباشرة الإسناد المركزي للتوثيق معالجة أكثر من مليون طلب، خلال العام الماضي 2022. وأوضحت أن قائمة الطلبات التي باشرها المركز تضمنت عقود الزواج، وخدمات الحالات الاجتماعية، وخدمة تسجيل المنشآت، والمواعيد.
وأشارت الوزارة إلى أن الإسناد المركزي للتوثيق يهدف إلى دعم التحول الرقمي لكامل الخدمات التوثيقية، وإيجاد مركز موحد لعمليات التوثيق، باتباع منهجية موحدة لجميع الخدمات التوثيقية الإلكترونية، وتبني التقنيات الداعمة للأنظمة الذكية التوثيقية، وحوكمة الإجراءات.
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