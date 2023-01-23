أعمدة الإعاقة

من جهتها أكدت كهرباء منطقة نجران أن هذه الأعمدة الكهربائية ليست من مسؤوليتها وإنما تقع مسؤوليتها على أمانة منطقة نجران، مؤكدة في الوقت نفسه حتى إن كانت هذه الأعمدة كهربائية فيفترض على أمانة المنطقة قبل تنفيذ أي مشروع معالجة وضع الخدمات الأخرى، ومنها أعمدة الكهرباء حسب التعميم الوزاري لديهم.
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