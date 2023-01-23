أعمدة الإعاقة

طالب عدد من الأهالي وقائدو المركبات الجهات المسؤولة بإيجاد حل وسريع لعدد من الأعمدة الكهربائية التي تتوسط أحد الشوارع الفرعية من الطريق الرئيسي الموازي لسوق المواشي وسوق الخردة سابقًا بمركز أبي السعود بمنطقة نجران، إذ تشكل عائقًا للمركبات وقائدي السيارات وتتسبب في زحام كبير، وتعتبر هذه الأعمدة المنتصفة للشارع والطريق هي إضافة إلى العديد من الأعمدة بالمنطقة التي تتوسط الطرق والشوارع والتي سبق أن تناولتها «دوت الخليج» وأزيل منها عمود واحد فقط والبقية مازالت، ومن ضمنها «أعمدة الموت» التي أشارت إليها «دوت الخليج» في العدد الصادر يوم الثلاثاء 29 يونيو 2021، وكذلك بالعدد الصادر بتاريخ 2022/5/1 بعنوان (عمود الموت يبحث عن المسؤول).

من جهتها أكدت كهرباء منطقة نجران أن هذه الأعمدة الكهربائية ليست من مسؤوليتها وإنما تقع مسؤوليتها على أمانة منطقة نجران، مؤكدة في الوقت نفسه حتى إن كانت هذه الأعمدة كهربائية فيفترض على أمانة المنطقة قبل تنفيذ أي مشروع معالجة وضع الخدمات الأخرى، ومنها أعمدة الكهرباء حسب التعميم الوزاري لديهم.