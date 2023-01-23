شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة كريستيانو رونالدو.. موعد مباراة النصر القادمة والقنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق العالمي عن موعد مباراة النصر القادمة وهي التي تعد الثانية للبرتغالي كريستيانو رونالدو التي يخوضها بقميص الفريق بعد المشاركة في مباراة الاتفاق التي حقق فيها أبناء رودي جارسيا الفوز بنتيجة هدف واحد مقابل لا شيء أمس الأحد.

موعد مباراة النصر القادمة والقنوات الناقلة لها

ومن المنتظر أن يخوض النصر مباراته القادمة أمام اتحاد جدة يوم الخميس الموافق السادس والعشرين من شهر يناير الجاري لحساب بطولة كأس السوبر السعودي على ملعب إستاد مرسول بارك

وتنطلق فعاليات تلك المواجهة في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة التاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل المواجهة عبر قناة SSC1 HD الناقل الحصري والوحيد لبطولة المملكة العربية السعودية في الشرق الأوسط ودول شمال افريقيا