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ملخص لمسات رونالدو خلال مواجهة النصر ضد الاتفاق بدوري روشن للمحترفين

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محمد الفلاح - ينشر لكم موقع سبورت 365 ملخص لمسات رونالدو خلال مواجهة النصر والاتفاق بدوري روشن للمحترفين في الموقعة التي جمعت بينهما الأحد لحساب مباريات الجولة الرابعة عشر للموسم الكروي الجديد 2022-2023.

ملخص لمسات رونالدو خلال مواجهة النصر ضد الاتفاق بدوري روشن للمحترفين 

وعبر النصر كمين فريق نادي الاتفاق بهدف واحد مقابل لا شيء سجله البرازيلي تاليسكا في الدقيقة الحادية والثلاثين بعد أن تلقى تمريرة عرضية من الناحية اليسرى من عبد المجيد الصليهم واودعها في مرمى الضيوف.

وخلال تلك المواجهة شارك البرتغالي في المباراة كاملة لكنه لم ينجح في التسجيل أو الصناعة وصوب كرة واحدة على مرمى فريق نادي الاتفاق.

وشهدت المباراة لمس الدون للكرة في اربعين مناسبة وكانت دقيقة تمريراته 88% وفاز بإثنين من الالتحامات الفضائية.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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