شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص لمسات رونالدو خلال مواجهة النصر ضد الاتفاق بدوري روشن للمحترفين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ينشر لكم موقع السعودية سبورت 365 ملخص لمسات رونالدو خلال مواجهة النصر والاتفاق بدوري روشن للمحترفين في الموقعة التي جمعت بينهما الأحد لحساب مباريات الجولة الرابعة عشر للموسم الكروي الجديد 2022-2023.

ملخص لمسات رونالدو خلال مواجهة النصر ضد الاتفاق بدوري روشن للمحترفين

وعبر النصر كمين فريق نادي الاتفاق بهدف واحد مقابل لا شيء سجله البرازيلي تاليسكا في الدقيقة الحادية والثلاثين بعد أن تلقى تمريرة عرضية من الناحية اليسرى من عبد المجيد الصليهم واودعها في مرمى الضيوف.

وخلال تلك المواجهة شارك البرتغالي كريستيانو رونالدو في المباراة كاملة لكنه لم ينجح في التسجيل أو الصناعة وصوب كرة واحدة على مرمى فريق نادي الاتفاق.

وشهدت المباراة لمس الدون للكرة في اربعين مناسبة وكانت دقيقة تمريراته 88% وفاز بإثنين من الالتحامات الفضائية.