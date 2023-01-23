شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الأثنين 23-1-2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتساءل الكثير من الأشخاص عشاق كرة القدم العربية عن ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم الأثنين الموافق 23-1-2023.

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الأثنين

وشهد جدول ترتيب الدوري المصري تراجع نادي الزمالك للمركزالخامس وذلك عقب الخسارة يوم أمس على يد نادي الاهلي بثلاثة اهداف مقابل لا شيء وفوز المقاولون العرب على نادي الداخلية بهدفين مقابل هدف الاحد.

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ويأتي ترتيب الدوري المصري وفق ما يلي:-

1- الأهلي 34 نقطة.

2- فيوتشر 30 نقطة.

3- بيراميدز 27 نقطة.

4- المقاولون العرب 27 نقطة.

5- الزمالك 26 نقطة.

6- الاتحاد السكندري 22 نقطة.

7- غزل المحلة 22 نقطة.

8- المصري 19 نقطة.

9- أسوان 17 نقطة.

10- سيراميكا كليوباترا 16 نقطة.

11- سموحة 16 نقطة.

12- طلائع الجيش 14 نقاط.

13- فاركو 13 نقاط.

14- الداخلية 13 نقاط.

15- البنك الأهلي 12 نقاط.

16- حرس الحدود 11 نقاط.

17- إنبي 10 نقاط.

18- الإسماعيلي 8 نقاط.