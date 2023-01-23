شكرا لقرائتكم تقويم التعليم: لا فترة تسجيل لاختبار القدرة المعرفية الرقمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أنه لا يوجد فترة تسجيل لاختبار القدرة المعرفية الرقمي.

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين على حساب العناية بالمستفيدين على موقع تويتر، حيث قالت: لا يوجد فترة تسجيل في اختبار القدرة المعرفية (الرقمي)، ويمكنك التسجيل في الاختبار (الورقي)، المتاح من تاريخ 5 ديسمبر 2022م.

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مواعيد الاختبار

ولفتت الهيئة إلى أن الاختبار سيعقد من تاريخ 17 فبراير 2023م، إلى 19 فبراير 2023م.