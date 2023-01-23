شكرا لقرائتكم ضبط 383 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الإدارة العامة للمرور، أن الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة، تمكنت من ضبط 383 دراجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة.

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حملات ميدانية

وأوضح الحساب الرسمي للمرور عبر موقع تويتر، أن ضبط الدراجات المخالفة يأتي في إطار الحملات الميدانية المستمرة التي تقوم بها إدارات المرور.

وأهابت الإدارة العامة للمرور بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.