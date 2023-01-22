السعودية اليوم / رئيس مجلس السيادة السوداني يلتقي وزيرَ الموارد المائية المصري



الخرطوم 29 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 22 يناير 2023 م واس

التقى رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، في الخرطوم اليوم، وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور هاني سويلم.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، خاصةً مجالات المياه والري، بالإضافة إلى المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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23:33ت م

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