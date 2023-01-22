شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال السعودي يتخذ قرار برحيل نجم الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حسم مجلس إدارة نادي الهلال السعودي مصير لاعب الفريق الأول لكرة القدم البرازيلي ماثيوس بيريرا سواء بالبقاء أو الرحيل.

الهلال السعودي ينظر في عروض ماثيوس بيريرا



وقرر مجلس إدارة نادي الهلال السعودي النظر في العروض المقدمة للاعب الفريق الأول لكرة القدم البرازيلي ماثيوس بيريرا بعد أخذ قرارهم برحيل اللاعب.

والجدير بالذكر ان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي البرازيلي ماثيوس بيريرا انضم إلى الفريق في صيف 2021 وست بروميتش الإنجليزي، في أغلى صفقة شراء بتاريخ السعودية 90 مليون ريال.

وجاء قرار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي رامون دياز برحيل لاعب الفريق البرازيلي ماثيوس بيريرا لعدم حاجته لخدمات اللاعب خلال الفترة القادمة.

الهلال يفوز على أبها في الدوري

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي فوز على نظيره نادي أبها السعودي بهدفين مقابل هدف في دوري روشن السعودي.



ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي المركز الثاني 32 نقطة من 15 مباراة.