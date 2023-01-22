شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري السعودي عقب فوز النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أحرز أنديرسون تاليسكا هدف لنادي النصر في شباك الاتفاق، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

ونجح النصر من الفوز أمام نظيره الاتفاق، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي.

وفاز الهلال أمام نظيره أبها، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الدوري السعودي.

ويتصدر دوري روشن السعودي، برصيد 33 نقطة، بينما يتواجد الهلال في المركز الثاني، برصيد 32 نقطة، ويتواجد الاتحاد في المركزالثالث برصيد 31 نقطة.

ويأتي في وصافة هدافي الدوري السعودي، برصيد عبد الرزاق حمدالله لاعب الاتحاد، تسعة أهداف، يأتي أوديون إيجالو لاعب الهلال.

ترتيب هدافي الدوري السعودي

2/ أنديرسون تاليسكا (النصر): 14 هدفًا

2/ عبد الرزاق حمدالله (الاتحاد): 9 أهداف

3/ أوديون إيجالو (الهلال): 8 أهداف

4/ كارلوس جونيور (الشباب): 7 أهداف

5/ فراس البريكان(الفتح)، انطواني نواكايمي(الفيحاء): 6 أهداف