شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري السعودي عقب فوز النصر والهلال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - واصل النصر صدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي، وذلك عقب الفوز أمام الاتفاق في مباراة اليوم الأحد.

ونجح النصر من الفوز أمام نظيره الاتفاق، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي.

وفاز الهلال أمام نظيره أبها، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الدوري السعودي.

ويتصدر دوري روشن السعودي، برصيد 33 نقطة، ويتواجد الاتفاق في المركز العاشر، برصيد 16 نقطة.

ترتيب الدوري السعودي عقب فوز النصر

1- النصر - المركز الأول - 33 نقطة.

2- الهلال - المركز الثاني - 32 نقطة.

3- الاتحاد- المركز الثالث - 31 نقطة.

4- الشباب المركز الرابع - 28 نقطة.

5- التعاون - المركز الخامس - 27 نقطة.

6- ضمك - المركز السادس - 21 نقطة.

7- أبها - المركز السابع - 19 نقطة.

8- الفتح - المركز الثامن - 18 نقطة.

9- الطائي المركز التاسع - 18 نقطة.

10- الاتفاق-المركز العاشر - 16 نقطة.

11- الرائد المركز الحادي عشر - 16 نقطة.

12- الوحدة - المركز الثاني عشر - 15 نقطة.

13- الفيحاء - المركز الثالث عشر - 15 نقطة.

14- الخليج - المركز الرابع عشر - 13 نقاط.

15- العدالة - المركز الخامس عشر - 9 نقاط.

16- الباطن - المركز السادس عشر - 3 نقاط