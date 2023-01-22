شكرا لقرائتكم طيران ناس يكرم الكابتن محمد النمري بعد أكثر من 27 ألف ساعة طيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كرمت إدارة شركة طيران ناس الكابتن محمد النمري، بعد رحلة عطاء خلال 42 عامًا، حلّق خلالها بأكثر من 27 ألف ساعة طيران.

وقالت إدارة الشركة على موقع تويتر، اليوم الأحد: شكرًا كابتن محمد النمري على كل اللحظات التي حلقت بنا فيها خلال 42 عامًا وبأكثر من 27 ألف ساعة طيران.

شكر وتقدير

كما نشرت الشركة مقطع فيديو يوثق لحظات التكريم والاحتفاء، حيث تسلم النمري الجائزة، ودون الحضور على قميصه كلمات الشكر والتقدير، والتقطوا اللقطات التذكارية.

من جانبه، عبر النمري عن سعادته بالتكريم، موجهًا الشكر والتحية للحضور.