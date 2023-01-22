شكرا لقرائتكم خبر القيادة تهنئ العراق بنجاح تنظيم بطولة الخليج والفوز بالكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس جمهورية العراق الدكتور عبداللطيف جمال رشيد، بمناسبتي نجاح بلاده في تنظيم بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم 25، وفوز المنتخب العراقي بكأس البطولة.

وقال الملك في برقية تهنئة: «يسرنا بمناسبتي نجاح جمهورية العراق في تنظيم بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم الخامسة والعشرين، وفوز المنتخب العراقي الأول لكرة القدم بكأس البطولة، أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بتحقيق مزيد من الإنجازات، ولشعب جمهورية العراق الشقيق التقدم والازدهار».

كما هنأ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، الرئيس العراقي، بمناسبتي نجاح بلاده في تنظيم بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم 25، وفوز المنتخب العراقي بكأس البطولة.

وقال ولي العهد: «يسعدني بمناسبتي نجاح جمهورية العراق في تنظيم بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم الخامسة والعشرين، وفوز المنتخب العراقي الأول لكرة القدم بكأس البطولة، أن أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالمزيد من التقدم والنجاح لشعبكم وبلدكم الشقيق».

إلى ذلك تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رسالة شفوية من رئيس المرحلة الانتقالية رئيس جمهورية تشاد محمد إدريس ديبي إتنو، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان لوزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتشاديين في الخارج والتكامل الأفريقي السفير محمد النظيف.