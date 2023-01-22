شكرا لقرائتكم خبر تفويج 100 مليون مصل إلى المسجد الحرام خلال 6 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فوجت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 100 مليون مصل دخولا وخروجا إلى المسجد الحرام بتكرار مرات الدخول والخروج، فيما بلغ من جرى تمكينهم من الصلاة بحجر إسماعيل 1,193,000 مصل خلال 6 أشهر.

وأوضح الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس أن إحصائية التفويج من بداية عام 1444 حتى أمس بلغت نحو 100 مليون مصل دخولا وخروجا إلى المسجد الحرام.

وبين خلال مشاركته الجلسة الثانية من الملتقى العلمي الـ22 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة الذي تنظمه جامعة أم القرى ممثلة بمعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج، أن ما يتعلق بخدمات التنقل بالعربات، تمت خدمة نحو 1.5 مليون ضيف خلال عام واحد، وفي المسجد النبوي وضمن مشروع تحسين تجربة كبار السن وذوي الإعاقة، وبالشراكة مع الهيئة العامة للأوقاف وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، جرى تدشين أكثر من 50 عربة كهربائية لنقل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

ولفت إلى أن الرئاسة تستهدف خلال العام المالي 2023م مشاريع لتطوير هذه الخدمات، وتوثيق الشراكة من خلال زيادة المتطوعين بالحرمين الشريفين، وتمكين طالب خدمة العربات من الطلب المسبق الكترونيا قبل وصوله للمسجد الحرام، وتوفير خدمة (التطويف) الكترونيا من خلال الإدارة العامة للتطويف، مشيرا إلى أن عدد الخدمات الالكترونية التي توفرها الرئاسة 62 خدمة الكترونية، وأطلقت خلال الجائحة وبتوجيه كريم منصة منارة الحرمين الشريفين، لنقل خطب ودروس وتلاوات الحرمين، واستفاد منها 300 مليون مستفيد في مختلف أنحاء العالم خلال العام الماضي.

مشروع الحرم الذكي يتضمن:

- 48 نظاما وخدمة منها: 29 نظاما ضمن إدارة المرافق.

- 19 خدمة ضمن نظام خدمات المستفيدين، أهمها:

