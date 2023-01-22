شكرا لقرائتكم خبر تقنيات ذكية لتوعية ضيوف الرحمن بمقاصد الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، افتتح مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية خالد الفيصل أمس الملتقى العلمي الـ22 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة الذي تنظمه جامعة أم القرى ممثلة في معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحجِ والعمرة تحت شعار «نحو تجربة متميزة لضيوف الرحمن».

ودعا باحثون في دراسات منظومة الحج والعمرة والزيارة، إلى توعية ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين بمقاصد الحج والعمرة، وحثهم على استشعارها وتحقيقها، والبعد عن كل ما يقدح فيها، وكذلك نشر ثقافة التمحور حول الضيف، واستخدام التقنيات الذكية لإدارة معرفة ضيوف الرحمن.

واستهلت الجلسة الأولى بورقة علمية لعضو هيئة التدريس بالمعهد الدكتور عاطف أصغر تحت عنوان: «كيف نصنع رحله متميزة لضيوف الرحمن»، تناول فيها المفاهيم الحديثة في تجربة الضيف، وثقافة المنظمات نحو التمحور حول العملاء، وأدوات تحسين تجربة الضيف، وأدوات لقياس تجربة الضيف، والاستراتيجية الشاملة لتجربة الضيف.

وقال، إن تجربة الضيف أو العميل هو شعوره الناتج عن محصلة التفاعل بينه وبين المنظمة لكامل الرحلة عبر نقاط الاتصال، مشيرا إلى أن هناك فرقا بين خدمة العميل وتجربته، إذ إن خدمة العميل هي عبارة عن العناصر الوظيفية التي تقدمها الشركة للعملاء، قبل وأثناء وبعد شراء المنتج أو الخدمة، بينما تجربة العميل هي ما يشعر به العميل بعد التعامل مع الشركة.

وتناولت الورقة الثانية بحثا بعنوان «مقاصد الحج والعمرة وأثرها في تحقيق تجربة متميزة لضيوف الرحمن»، رئيس قسم البحوث الإدارية والإنسانية بالمعهد الدكتور عصام بن علي خان، أكد فيها أهمية العناية بمقاصد الحج والعمرة، وأثرها في تحقيق تجربة متميزة لضيوف الرحمن، في ضوء ما جاء في نصوص الكتاب والسنة وسيرة رسول الله، وأقوال العلماء، وبيان ما يمكن أن تحققه هذه المقاصد لضيوف الرحمن من مصالح تعود عليهم بالنفع في الدنيا والآخرة.

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