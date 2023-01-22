تقنيات ذكية لتوعية ضيوف الرحمن بمقاصد الحج

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ودعا باحثون في دراسات منظومة الحج والعمرة والزيارة، إلى توعية ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين بمقاصد الحج والعمرة، وحثهم على استشعارها وتحقيقها، والبعد عن كل ما يقدح فيها، وكذلك نشر ثقافة التمحور حول الضيف، واستخدام التقنيات الذكية لإدارة معرفة ضيوف الرحمن.واستهلت الجلسة الأولى بورقة علمية لعضو هيئة التدريس بالمعهد الدكتور عاطف أصغر تحت عنوان: «كيف نصنع رحله متميزة لضيوف الرحمن»، تناول فيها المفاهيم الحديثة في تجربة الضيف، وثقافة المنظمات نحو التمحور حول العملاء، وأدوات تحسين تجربة الضيف، وأدوات لقياس تجربة الضيف، والاستراتيجية الشاملة لتجربة الضيف.
وقال، إن تجربة الضيف أو العميل هو شعوره الناتج عن محصلة التفاعل بينه وبين المنظمة لكامل الرحلة عبر نقاط الاتصال، مشيرا إلى أن هناك فرقا بين خدمة العميل وتجربته، إذ إن خدمة العميل هي عبارة عن العناصر الوظيفية التي تقدمها الشركة للعملاء، قبل وأثناء وبعد شراء المنتج أو الخدمة، بينما تجربة العميل هي ما يشعر به العميل بعد التعامل مع الشركة.
وتناولت الورقة الثانية بحثا بعنوان «مقاصد الحج والعمرة وأثرها في تحقيق تجربة متميزة لضيوف الرحمن»، رئيس قسم البحوث الإدارية والإنسانية بالمعهد الدكتور عصام بن علي خان، أكد فيها أهمية العناية بمقاصد الحج والعمرة، وأثرها في تحقيق تجربة متميزة لضيوف الرحمن، في ضوء ما جاء في نصوص الكتاب والسنة وسيرة رسول الله، وأقوال العلماء، وبيان ما يمكن أن تحققه هذه المقاصد لضيوف الرحمن من مصالح تعود عليهم بالنفع في الدنيا والآخرة.
أهم التوصيات
- إعداد استراتيجية شاملة للتجربة تتمحور حول الحجاج لتحقيق احتياجاتهم
- تمكين العاملين نحو تقديم التجارب المتميزة
- إنشاء وتمكين فرق مخصصة لتطوير تجربة الضيف في جميع الجهات
- إقامة البرامج التعليمية والدورات التدريبية لإعداد خبرات وطنية
- العمل على إصدار الأنظمة التي تساعد على تحقيق هذه المقاصد وتفعيلها
- تنظيم ورش عمل لمناقشة هذه المقاصد واقتراح آليات وتطبيقات عملية
- تطوير إدارة المعرفة وحلولها وتطبيقاتها، للارتقاء بخدمة ضيوف الرحمن
- ضرورة تأسيس إدارة مختصة في معارف ضيوف الرحمن
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