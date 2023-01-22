إلغاء المعاملات الورقية لنقل وتجهيز الموتى بالمدينة

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وستمكن الخدمة طالبي الخدمات من المواطنين والمقيمين، من تنفيذ طلباتهم الكترونيا على مدار الساعة، إضافة إلى تسهيل إصدار شهادة الدفن الكترونيا، والاستعلام عن قبر متوفى، وعن المقابر أو مقدمي خدمات نقل وتجهيز الموتى من الجهات الخيرية بالمنطقة.وتعد الخدمة ضمن جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التي تهدف إلى أتمتة خدمات القطاع البلدي رقميا، ورفع جودة الخدمات المقدمة للعملاء.
خدمة إكرام الموتى
- تعنى بتيسير وتنفيذ إجراءات الوفاة والدفن على ذوي المتوفين بكل يسر وسهولة
أهدافها
- إلغاء المعاملات الورقية
- متابعة الطلبات الكترونيا
- اختصار الوقت والجهد
- منصة الكترونية واحدة لتنفيذ كل إجراءات الدفن
الخدمات
- الاستعلام عن خدمات مقدمي نقل وتجهيز الموتى والجهات الخيرية
- الاستعلام عن قبر متوفى
- الاستعلام عن المقابر
- إصدار وطباعة شهادة الدفن
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