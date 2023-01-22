شكرا لقرائتكم خبر إلغاء المعاملات الورقية لنقل وتجهيز الموتى بالمدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في خطوة تهدف إلى إلغاء المعاملات الورقية، أطلقت أمانة منطقة المدينة المنورة، أمس، خدمات منصة إكرام الموتى «إكرام»، التي تهدف إلى إلغاء المعاملات الورقية، وتيسير الإجراءات على ذوي المتوفين، خلال الخدمات الالكترونية التي تقدمها المنصة.

وستمكن الخدمة طالبي الخدمات من المواطنين والمقيمين، من تنفيذ طلباتهم الكترونيا على مدار الساعة، إضافة إلى تسهيل إصدار شهادة الدفن الكترونيا، والاستعلام عن قبر متوفى، وعن المقابر أو مقدمي خدمات نقل وتجهيز الموتى من الجهات الخيرية بالمنطقة.

وتعد الخدمة ضمن جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التي تهدف إلى أتمتة خدمات القطاع البلدي رقميا، ورفع جودة الخدمات المقدمة للعملاء.

خدمة إكرام الموتى







تعنى بتيسير وتنفيذ إجراءات الوفاة والدفن على ذوي المتوفين بكل يسر وسهولة



أهدافها





إلغاء المعاملات الورقية



متابعة الطلبات الكترونيا



اختصار الوقت والجهد



منصة الكترونية واحدة لتنفيذ كل إجراءات الدفن



الخدمات