صيانة طرق على مساحة 5.4 ملايين م2 بجدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للارتقاء بمستوى جودة الحياة، نفذت أمانة محافظة جدة، أعمال صيانة لعدد من الشوارع والطرق الرئيسة والفرعية داخل المدينة خلال العام الماضي 2022م، تجاوزت مساحتها خمسة ملايين م2، من أجل رفع كفاءة الطرق وتحسين جودة شوارع المحاور الرئيسة وشوارع الأحياء. وأوضح مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بأمانة جدة المهندس يوسف الأسمري أن الأمانة نفذت أعمال سفلتة بمساحة قدرها 5.420.000 م2، إلى جانب إصلاح هبوطات وحفر بالشوارع بمساحة قدرت بحوالي 136,100 م2 فيما وصلت مساحة الأرصفة التي تم صيانتها حوالي 100,000 م2، كما تم عمل دهانات أرضية بمساحة 140,000 م2 وتركيب 2000 من اللوحات التحذيرية والأعمدة المرنة، وتمت صيانة 30.648 عمود إنارة وتم استبدال ما يقارب 19.092 فانوس إنارة من النوع الموفر للطاقة LED، فيما تم إعادة تأهيل 2598 عمود إنارة في عدد من الأحياء السكنية. أعمال الأمانة في 2022:





سفلتة 5.4 ملايين م2.



إصلاح هبوطات 136 ألف م2.



صيانة 100 ألف رصيف.



دهانات أرضية 140 ألف م2.



تركيب 2000 لوحة تحذيرية.



صيانة 30 ألف عمود إنارة.



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