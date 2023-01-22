رفع 62 ألف طن مخلفات بأحياء القطيف

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وأوضحت الأمانة، أنها تعمل ضمن برامج تشغيلية مطورة للرش الضبابي لشوارع الأحياء وحاويات النفايات، من خلال عمليات الإصحاح البيئي لـ2449 حيا، ومعالجة 310 لتجمعات مياه الأمطار بالمحافظة، إضافة إلى غسيل 475 موقعا، من خلال فرق العمل، للقضاء على بؤر التكاثر الحشري.من جانب آخر، ضبطت الأمانة، بالتعاون مع الضبط الإداري بشرطة الدمام 3 أطنان، من الخضار والفواكه من الباعة المتجولين المخالفين غرب الدمام، وذلك ضمن الجولات الرقابية الميدانية، وتنوعت تلك المضبوطات ما بين الفاكهة والخضراوات، والأسماك والملابس الجاهزة والكماليات والأجهزة.
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