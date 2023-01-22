شكرا لقرائتكم خبر رفع 62 ألف طن مخلفات بأحياء القطيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفعت أمانة المنطقة الشرقية ضمن خططها الميدانية في جانبي النظافة والصحة العامة، 62498 طنا من مخلفات البناء والصلبة ونفايات المنازل في محافظة القطيف، وذلك خلال الشهرين الماضيين.

وأوضحت الأمانة، أنها تعمل ضمن برامج تشغيلية مطورة للرش الضبابي لشوارع الأحياء وحاويات النفايات، من خلال عمليات الإصحاح البيئي لـ2449 حيا، ومعالجة 310 لتجمعات مياه الأمطار بالمحافظة، إضافة إلى غسيل 475 موقعا، من خلال فرق العمل، للقضاء على بؤر التكاثر الحشري.

من جانب آخر، ضبطت الأمانة، بالتعاون مع الضبط الإداري بشرطة الدمام 3 أطنان، من الخضار والفواكه من الباعة المتجولين المخالفين غرب الدمام، وذلك ضمن الجولات الرقابية الميدانية، وتنوعت تلك المضبوطات ما بين الفاكهة والخضراوات، والأسماك والملابس الجاهزة والكماليات والأجهزة.