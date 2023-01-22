استفادة 300 ألف شخص من حملات التوعية الصحية بالجوف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استفاد من حملات التوعية الصحية بالجوف 367,140 شخصا عام 2022م.

وأفادت صحة الجوف أنها بلغت 480 حملة ميدانية، تنوعت بين توعوية ومشاركات في تفعيل الأيام العالمية.

واشتملت على معارض مصغرة داخل المنشآت الصحية وخارجها، وبث رسائل توعوية عبر الشاشات، إلى جانب توزيع المطبوعات والملصقات التوعوية، وبث رسائل توعوية في منصات التواصل الاجتماعي.

إلى ذلك قدمت عيادات التدخين بصحة الجوف خدماتها لـ 2375 مستفيدا، أقلع منهم 760 شخصا بنسبة 32% للعام 2022م.