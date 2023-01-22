شكرا لقرائتكم خبر استفادة 300 ألف شخص من حملات التوعية الصحية بالجوف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأفادت صحة الجوف أنها بلغت 480 حملة ميدانية، تنوعت بين توعوية ومشاركات في تفعيل الأيام العالمية.واشتملت على معارض مصغرة داخل المنشآت الصحية وخارجها، وبث رسائل توعوية عبر الشاشات، إلى جانب توزيع المطبوعات والملصقات التوعوية، وبث رسائل توعوية في منصات التواصل الاجتماعي.
إلى ذلك قدمت عيادات التدخين بصحة الجوف خدماتها لـ 2375 مستفيدا، أقلع منهم 760 شخصا بنسبة 32% للعام 2022م.
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