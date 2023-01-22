شكرا لقرائتكم خبر خبراء التقنية يناقشون أهم تطورات التعليم الالكتروني.. اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحت رعاية وزير التعليم يوسف البنيان، تنظم الجامعة السعودية الالكترونية اليوم الملتقى السنوي للتوجهات العالمية في التعليم الالكتروني، في نسخته الثانية بمدينة الرياض، بحضور أبرز قادة التعليم والمبتكرين وصناع القرار، والمؤثرين وخبراء التقنية.

ويشارك ضمن الملتقى أكثر من 200 مشارك ومشاركة، يمثلون أكثر من 30 دولة حول العالم.

وسيناقش الملتقى أهم التطورات والاتجاهات والتقنيات والممارسات المشكلة لمستقبل التعلم الالكتروني، كما سيعزز التبادل المعرفي، ويساعد المهتمين على معالجة الموضوعات الحرجة بحلول مبتكرة في مجال التعلم الالكتروني.

ويستهدف الملتقى إكساب الحضور المعارف والتقنيات والممارسات المستحدثة، من المتحدثين الرسميين والجلسات العلمية. كما يلقي الضوء على أحدث العلوم والتقنيات في مجال التعلم الالكتروني، ويدعم تواصل الزوار مع الباحثين والخبراء من جميع أنحاء العالم، لمشاركة أفضل الممارسات، ويعزز الملتقى التجربة خلال المعرض المصاحب الذي يكتشف خلاله المشاركون تقنيات ومنتجات التعلم الالكتروني المستقبلية. كما يكتشفون أبرز المشاريع المبتكرة في مجال التعليم بسواعد رواد الأعمال والباحثين والطلاب السعوديين.

ودعت الجامعة عموم المهتمين والراغبين بمعرفة المزيد عن الملتقى والتسجيل، إلى زيارة الرابط المخصص.

الملتقى يشمل:

