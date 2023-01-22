شكرا لقرائتكم خبر خبراء التقنية يناقشون أهم تطورات التعليم الالكتروني.. اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويشارك ضمن الملتقى أكثر من 200 مشارك ومشاركة، يمثلون أكثر من 30 دولة حول العالم.وسيناقش الملتقى أهم التطورات والاتجاهات والتقنيات والممارسات المشكلة لمستقبل التعلم الالكتروني، كما سيعزز التبادل المعرفي، ويساعد المهتمين على معالجة الموضوعات الحرجة بحلول مبتكرة في مجال التعلم الالكتروني.
ويستهدف الملتقى إكساب الحضور المعارف والتقنيات والممارسات المستحدثة، من المتحدثين الرسميين والجلسات العلمية. كما يلقي الضوء على أحدث العلوم والتقنيات في مجال التعلم الالكتروني، ويدعم تواصل الزوار مع الباحثين والخبراء من جميع أنحاء العالم، لمشاركة أفضل الممارسات، ويعزز الملتقى التجربة خلال المعرض المصاحب الذي يكتشف خلاله المشاركون تقنيات ومنتجات التعلم الالكتروني المستقبلية. كما يكتشفون أبرز المشاريع المبتكرة في مجال التعليم بسواعد رواد الأعمال والباحثين والطلاب السعوديين.
ودعت الجامعة عموم المهتمين والراغبين بمعرفة المزيد عن الملتقى والتسجيل، إلى زيارة الرابط المخصص.
الملتقى يشمل:
- 7 جلسات متنوعة
- 6 ورش عمل
- 8 محاضرات علمية
- 9 أوراق علمية تقدم ضمن الملتقى
- 27 عارضا عالميا من 12 دولة بالمعرض المصاحب
كانت هذه تفاصيل خبر خبراء التقنية يناقشون أهم تطورات التعليم الالكتروني.. اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.