حملة تطعيم ضد شلل الأطفال بمكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن الجهود الرامية لحماية المجتمع من مرض شلل الأطفال عبر رفع مستوى المناعة المجتمعية، أطلقت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة أمس حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال من خلال مراكز الرعاية الأولية، وتستهدف جميع الأطفال تحت سن خمس سنوات بالعاصمة المقدسة دون النظر عن سابق الجرعات التي تم إعطاؤها للطفل مسبقا. وسيتم تنفيذ الحملة عبر مراكز الرعاية الصحية الأولية بتجمع مكة المكرمة الصحي بفرق ثابتة داخل المراكز وفرق ميدانية في الأحياء السكنية لتطعيم الأطفال باللقاح الفموي (نقطتين بالفم) على أن تستمر الجرعة الأولى من الحملة لمدة خمسة أيام، وستنفذ الجرعة الثانية من الحملة بإذن الله تعالى يوم الأحد 26 فبراير. وتهيب الإدارة التنفيذية للصحة العامة بجميع المواطنين والمقيمين بالتجاوب والتعاون مع فرق التطعيم الميدانية حتى يتم تحقيق نسبة التغطية المطلوبة. وتهيب الإدارة التنفيذية للصحة العامة بجميع المواطنين والمقيمين بالتجاوب والتعاون مع فرق التطعيم الميدانية حتى يتم تحقيق نسبة التغطية المطلوبة.

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