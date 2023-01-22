لقاء افتراضي مع المهتمين بمكتبات الأطفال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستعد هيئة المكتبات لتنظيم لقاء افتراضي الخميس المقبل بعنوان «لقاء هيئة المكتبات بالمهتمين بمكتبات الأطفال»، الذي سيسلط الضوء على توجهات الهيئة المتصلة بفئة الأطفال.

وسيتضمن اللقاء الذي سيقام من الساعة الواحدة إلى الثانية ظهرا، تعريفا بهيئة المكتبات وأهدافها الاستراتيجية المتصلة بفئة الأطفال، إلى جانب مناقشة الأفكار والمقترحات، واستعراض التحديات التي تواجه القطاع والموضوعات ذات العلاقة.

ودعت الهيئة الراغبين في حضور اللقاء للتسجيل عن طريق الرابط الالكتروني: https://engage.moc.gov.sa/reg_form/tracks/1519/new.

ويأتي اللقاء استكمالا للقاءات الشهرية التي دأبت هيئة المكتبات على تنظيمها بهدف تنويع القنوات الاتصالية مع الجمهور المستهدف، وذلك لتعريفه ببرامج ومبادرات الهيئة الاستراتيجية، وخططها الرامية إلى تطوير القطاع، إلى جانب استجلاب الأفكار والمقترحات لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع بالمملكة.

أهداف اللقاء

